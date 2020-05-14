Otobüsle yolcu taşımacılığında fiyatlara taban-tavan uygulaması getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Koronavirüs salgınyla mücadelede alınan tedbirleri nedeniyle karayolu üzerinden yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendikleri ilave maliyetleri dikkate alarak ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı. Bakanlığık kararına göre taban-tavan uygulaması getirilerek karayolu yolcu taşımacılığında bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği karar tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen KOVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle karayolu yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alındı ve alanda uygulanması planlanan fiyatların 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanacağı kararlaştırıldı.

Bakanlık kararına göre; 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

