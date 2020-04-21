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Otomobil içinde kadına şiddet! Tekme tokat dövdü

Ankara’da kadına şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Lüks bir otomobilin içinde kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven adam çevredekilerin tepkisine de hiç aldırış etmedi.

21 Nisan 2020 Salı 11:13
Otomobil içinde kadına şiddet! Tekme tokat dövdü

Ankara’ya bağlı Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde Selçuklu Caddesi üzerindeki güvenlik kameralarına kadına şiddet görüntüleri kaydedildi. Cadde üzerinde duran lüks bir otomobilin içindeki adam yanında bulunan kız arkadaşını dakikalar boyunca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken kız arkadaşını darp eden adam gelen tepkileri hiç umursamadı ve şiddete devam etti.

Otomobil içinde kadına şiddet! Tekme tokat dövdü

İddialara göre önce otomobilin içinde sözlü olarak tartışan çiftin tartışmaları büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam hızını alamayarak otomobilin kapısını açtı ve kadına tekmeler savurdu. 

Kavga seslerini duyan vatandaşlar adama müdahale etmek istediler fakat şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara bağırarak tepki gösterdi. Durumun polise bildirildiğini öğrenen şahıs daha otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKadına şiddetKeçiören
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