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Otomobil yüklü TIR, virajı alamayınca yola devrildi

Bursa-İstanbul kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen ve üzerinde 10 otomobil buluna bir TIR virajı alamayınca yola devrildi. Kaza sonrası ise otomobiller yola savruldu.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:35
Otomobil yüklü TIR, virajı alamayınca yola devrildi

Bursa'da üretilen otomobillerin İstanbul'a sevki sırasında taşımacılığını yapan TIR kaza geçirdi. Bursa-İstanbul kara yolu üzerinde meydana gelen kazada üzerinde 10 adet otomobili İstanbul'a taşıyan TIR, seyir halindeyken yolun ortasına devrildi.

Otomobil yüklü TIR, virajı alamayınca yola devrildi

Virajı alamadığı için sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR yola devirlirken üzerindeki otomobiller de yola savruldu. Bölgede etkili olan yağışten dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Otomobil yüklü TIR, virajı alamayınca yola devrildi

TIR'ın üzerinden yola savrulan otomobillerden 5'inin ağır hasar aldığı kazada ise sürücünün hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. TIR'dan savrulan otomobilleri ise yolda kalan sürücüler, kendi araçlarına bağlayıp, çekerken polis ekipleri yolda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kazada olay yerine gelen oto kurtarıcılarının yardımıyla TIR ve otomobiller kaza yerinden kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, daha sonra polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik KazasıBursaTIRKara Yolu
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