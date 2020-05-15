Otoyollardaki HGS cezası düşürüldü! İşte ücretsiz geçişte uygulanacak yeni ceza oranı

Karayolları genel müdürlüğü yeni yayımladığı yönetmelik ile otoyollarda kaçak geçiş sırasın uygulanan 10 katı ceza oranını ve cezalı geçişten muaf olmak için 15 gün içinde ödenme süresini değiştirdi.

Yeni düzenleme ile ceza oranı 4 katı olarak ve cezadan muaf olmak için ödenmesi gereken 7 gün süresini 15 güne çıkardı.

İşte resmi gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ;

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “o güzergâhın en uzun mesafesine” ibaresi “En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir” cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. (eski yönetmelikte bu süre 7 gün olarak uygulanmaktaydı)

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 01:49