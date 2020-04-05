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Oturduğu apartmandaki komşusundan sağlık çalışanına büyük ayıp!

Sakarya'da bir sağlık çalışanın yaşadığı bir apartmanda , apartman girişine asılan uyarı yazısı sosyal medyada büyük tepki topladı.

05 Nisan 2020 Pazar 01:44
Oturduğu apartmandaki komşusundan sağlık çalışanına büyük ayıp!

Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı:

"Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."

Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı yapılan bu ayıp tepki topladı.

Son Güncelleme: 05.04.2020 01:56
Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanları
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