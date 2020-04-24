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Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor!

3 aylık köpek Dora vahşice öldürüldü. Yavru köpeği kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldüren Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor! Sosyal medyada yavru köpek Dora için mesajlar yağıyor.

24 Nisan 2020 Cuma 15:00
Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor!

3 Aylık Köpeği Katletti!

İstanbul’da şirket çalışanı olan Ozan Öztürk, 3 aylık köpeği kendisini rahatsız ettiği için kovaladı ve yakaladıktan sonra hızla havaya kaldırıp yere çarptı. Bu canice hareket sosyal medyayı salladı. Dora adındaki yavru köpek kurtarılamadı. Ozan Öztürk yaptığı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Sosyal Medya Dora İçin Adalet Etiketi Oluşturdu

Yavru köpek Dora’nın sahipleri harekete geçti. Sosyal medya üzerinden ‘’Dora İçin Adalet’’ etiketini başlatan aile saldırganın yakalanmasını istiyor. Polis, şüpheliyi aramaya devam ederken, sosyal medyada insanlar Dora için paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. 3 aylık köpek Dora’yı vahşi bir şekilde öldüren şüphelinin bir an önce bulunması ve adaletin sağlanması isteniyor.

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Son Güncelleme: 24.04.2020 15:00
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