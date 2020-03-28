Özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim? Seyahat yasağı özel araçları kapsıyor mu?

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında ilk karardı şehirler arası seyahat kısıtlanması kararı. Seyahatler, 28 Mart saat 17:00 itibarıyla valilik iznine tabi tutulacak.

Şehirler arası ya da ilçeler arası özel araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenler, bu durumun izne bağlı olup olmadığını sormak için 112, 155, 156 gibi acil durum hatlarını kilitledi. Y etkililer, genelgenin şimdilik otobüs yolculuklarını kapsadığını , şu an için özel araçlara kısıtlama olamadığını ,valilikte kurulan komisyonlarda özel araçlar ile seyahatlerin kısıtlanıp kısıtlanmayacağına karar verileceğini açıkladılar.