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Özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim? Seyahat yasağı özel araçları kapsıyor mu?

Ülkemizde korona virüs salgınının önüne geçilmesi amacıyla Bilim kurulu toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla uygulamaya konuldu. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim ? sorularıydı. Peki getirilen şehirler arası seyahat kısıtlaması özel aracı olanları kapsıyor mu? özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim ?Detaylar haberimizde..

28 Mart 2020 Cumartesi 14:25
Özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim? Seyahat yasağı özel araçları kapsıyor mu?

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında ilk karardı  şehirler arası seyahat kısıtlanması kararı. Seyahatler, 28 Mart saat 17:00 itibarıyla valilik iznine tabi tutulacak.

Şimdilik özel araç ile seyahat serbest

Şehirler arası ya da ilçeler arası özel araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenler, bu durumun izne bağlı olup olmadığını sormak için 112, 155, 156 gibi acil durum hatlarını kilitledi. Yetkililer, genelgenin şimdilik otobüs yolculuklarını kapsadığını, şu an için özel araçlara kısıtlama olamadığını ,valilikte kurulan komisyonlarda özel araçlar ile seyahatlerin kısıtlanıp kısıtlanmayacağına karar verileceğini açıkladılar.

Son Güncelleme: 28.03.2020 14:58
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