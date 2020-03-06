Pagasus uçağının pilotu hakkında yeni gelişme! Avukatın itirazı reddildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişide talihsiz kazada yaralanmıştı. Açılan soruşturma sonucunda tutuklanmasına karar verilen uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı mahkemeye tutukluluğuna karşı bir itiraz dilekçesi sunmuştu.
Kaptan pilot Arslan'ın avukatı, bir üst mahkeme ile birlikte İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere tutukluluk kararı veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesini istediği dilekçeye karşılık İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine hükmetti.