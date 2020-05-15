Paket tur iadelerine istisna tanındı, Ücretler geri veriliyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan pandemi sürecinde dahsa önceden planlanarak alınan paket tur ödemelerinin iptaline ilişkin Ticaret Bakanlığı, 2015 tarihli yönetmeliğe geçici bir madde ekleyerek değişikliğe gitti. 14 gün içerisinde yapılması gereken paket tur ücretleri iadelerine istisna tanınan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığk tarafından uygulanan paket tur sözleşmelerinin feshinden doğan bedel iadelerine getirilen koronavirüs düzenlemesi ve "Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi" başlıklı geçici bir maddesine göre, paket tur bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde yapılması esas alındı. Bu kapsamda, Kovid-19 salgını nedeniyle, 5 Şubat tarihinden itibaren ifası öngörülen ve havayolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60. günü izleyen 14 gün içinde katılımcıya iade edilmesine seçme hakkı tanındı.

Yapılan değişiklik gereği ayrıca; seyahat acentelerine sözleşmede yer alan uçuş bedelinin şuan uygulamada olan uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60'ıncı günü takip eden 14 gün içinde tüketiciye ödenmesini sağlamak üzere finansal esneklik sağlanmasına karar verilirken, katılımcının hangi geri ödeme şeklini tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükümlülüğü paket tur düzenleyicisi veya aracısına ait olması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete’de söz konusu değişikliğe ilişki yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığından:

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.