Pandemi yardımına 161 adet büyükbaş hayvanı olan ve 6 aracı olanda başvurmuş!

Dünya çapında yaşanan korona virüs salgın hastalığı şüphesiz ki ülkemizde de ekonomiyi etkiledi. Bu kapsamda çalışamayan, işini bırakan ve ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza kaymakamlıklar aracılıyla başvuru yapmak şartıyla 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği yapılmaktadır.

Bu kapsamda Bursa İnegöl kaymakamlığınında yapacak olduğu 1000 TL sosyal yardım başvurusuna toplam 15 bin 550 kişi başvuruda bulundu.

VİLLASI OLAN DA 161 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLANDA BAŞVURMUŞ

Sosyal yardıma başvuru yapan kişilerin mal varlıklarını inceleyen inegöl kaymakamlığı şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

Yardıma başvuru yapanlar arasında bir kişinin 161 adet büyükbaş hayvanı olduğu, bir kişinin üzerine kayıtlı ve yaşları 2-8 arasında 6 adet arabanın olduğu, diğer bir kişinin ise üzerine kayıtlı bir adet villanı olduğu tespit edildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, bunun gibi bir çok kişinin başvuru yaptığını ama bu kişilerin titizlik ile incelenip başvurularının reddedildiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 17:23