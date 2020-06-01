Pandemi yardımına 161 adet büyükbaş hayvanı olan ve 6 aracı olanda başvurmuş!

Bursa İnegöl'de korona virüs hastalığından etkilenen vatandaşlara yapılan 1000 TL pandemi sosyal yardımına 161 adet büyükbaş hayvanı olan bir kişi , 6 adet aracı olan başka bir kişi de başvuru yapmış.

Pandemi yardımına 161 adet büyükbaş hayvanı olan ve 6 aracı olanda başvurmuş!
    Abone Ol:

Dünya çapında yaşanan korona virüs salgın hastalığı şüphesiz ki ülkemizde de ekonomiyi etkiledi. Bu kapsamda çalışamayan, işini bırakan ve ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza kaymakamlıklar aracılıyla başvuru yapmak şartıyla 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği yapılmaktadır.

Bu kapsamda Bursa İnegöl kaymakamlığınında yapacak olduğu 1000 TL sosyal yardım başvurusuna toplam 15 bin 550 kişi başvuruda bulundu.

Sosyal yardıma başvuru yapan kişilerin mal varlıklarını inceleyen inegöl kaymakamlığı şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

VİLLASI OLAN DA 161 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLANDA BAŞVURMUŞ

Yardıma başvuru yapanlar arasında bir kişinin 161 adet büyükbaş hayvanı olduğu, bir kişinin üzerine kayıtlı ve yaşları 2-8 arasında 6 adet arabanın olduğu, diğer bir kişinin ise üzerine kayıtlı bir adet villanı olduğu tespit edildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, bunun gibi bir çok kişinin başvuru yaptığını ama bu kişilerin titizlik ile incelenip başvurularının reddedildiğini vurguladı.

 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 17:23

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Aşk Bir Rüya 98. bölüm fragmanı 28 Mayıs Perşembe
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?