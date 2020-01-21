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Park cezası yememek için canından oluyordu

Ankara'da park halindeki aracına ceza yazıldığını gören araç sahibi engellemek için yolun karşısına koşmaya başladı. O sırada yoldan seyir halinde olan bir başka hızla koşan sürücüye çarptı.

21 Ocak 2020 Salı 14:12
Park cezası yememek için canından oluyordu

Ankara'da aracını park ederek dözviz bürosuna giden sürücü çıkışta aracının başından polisleri gördü. Park cezası yazıldığını fark eden sürücü engellemek için bir anda koşmaya başladı. 

Karşıdan karşıya geçerken seyir halinde olan başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yere yuvarlandı. Sürücünün elindeki paralar etrafa saçılırken sürücü kazadan yara alarak kurtuldu.

Altındağ ilçesinde meydana gelen kaza sonrasında çevrede bulunanlar sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün ilk midahalesini gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. İsmi öğrenilemeyen sürücünün hastanede tedavisi deva ederken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 21.01.2020 14:13
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAnkaraPark Cezası
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