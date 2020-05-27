Park halindeki vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Şehir girişinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada Sebih Aktaş idaresindeki 42 ACG 497 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarında park halindeki vince çarptı.

Kazada, Sürücü Sebih Aktaş, aracın içerisinde sıkışırken çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine gelen Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ise yaralanan Aktaş'a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldılar.Sürücü Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

