Parkta bulunan erkek cesedi şoke etti!

İzmir’in Bonova ilçesinde yaşanan olay görenleri şoke etti. İsa Çalkacı (53) isimli vatandaş parkta ölü bulundu. Çalkacı’nın ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

18 Mayıs Pazartesi saat 19.00 civarında gerçekleşen olay Gazi Osman Paşa Mahallesinde bulunan Atatürk Parkında meydana geldi. Park içerisinde hareketsiz yatan bir kişi diğer vatandaşlar tarafından merak edildi. Polise ihbar edilmesi sonrasında ise İsa Çalkacı’nın öldüğü belirlendi. Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında İsa Çalkacı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:08