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Park'ta sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil oldu

Konya'da 20 yaşındaki Kadir Şeker isimli bir genç bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran isimli bir kişiye müdahale ederek kadını kurtarmak isterken saldırganı üzerindeki meyve bıçağı ile yaraladı. Özgür Duran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08 Şubat 2020 Cumartesi 19:02
Park'ta sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil oldu

Konya'da kadına şiddete dur demek isteyen bir genç  katil oldu. Üniversite sınavına hazırlanan ve ders çalışmak içim kütüphaneye giden 20 yaşındaki Kadir Şeker (20), kütüphane çıkışı yolda ilerlerken parkta Özgür Duran isimli bir kişinin sevgilisi Ayşe D.'yi (35) darp ederken gördü. Olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran birbirlerine girdiler. 

Kadir Şeker'e saldıran Özgür Duran gencin boğazını sıkmaya başladı. O sırada kurtulmak isteyen Şeker cebinden çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'a sapladı. Kalbine gelen bıçak darbesiyle yere yığılan özgür Duran, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken Kadir Şeker olay yerinden uzaklaştı. 

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cianyetin işlendiği yerden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan teyzesinin evinde yakaladı. Şeker ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Antalya'da yaşadığı öğrenilen Özgür Duran'ın o dönemlerde evli olan Ayşe D. aşk yaşamaya başladığı ve çiftin 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleştiği belirlendi. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında parkta yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Ayşe D. emniyette polise verdiği olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlatması üzerine Kadir Şeker'de ifadesinde amacının sadece dövülen kadının kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını ve boğuşma sırasında cinayetin işlendiğini söyledi.  

Emniyetteki işlemler sırasında 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun doktor olmak istediğini ve bunun için hazırlandığını söyleyerek, "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Üniversiteye hazırlanmak için Konya'da dershaneye gidiyordu. Dershaneden çıkıp, eve giderken bir erkeğin kadını dövdüğünü görüyor. Kadını kurtarmak için araya giriyor. Adam bu sefer oğluma saldırıyor. Oğlumun boynunda, suratında yaralar var. Boğazını sıkmış. Elinden zor kurtulmuş. Yine üzerine saldırmış. Bir arbede yaşanmış. Bu arada bıçaklama olayı olmuş. Çok üzgünüz. Karşı tarafın ailesine de baş sağlığı diliyoruz. Bizim çocuklarımızın da harcanmaması gerekir" siye konuştu.

Konya'da yaşanan bu trajik olayın ardından Twitter'da #kadiricinadalet etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapılarak Kadir Şeker için destek Tweetleri atıldı.

Son Güncelleme: 08.02.2020 19:03
Anahtar Kelimeler:
KonyaKadir ŞekerKadiricinadalet
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