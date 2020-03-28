Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi seferlerini iptal etti

Koronavirüsü tedbirleri kapsamı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı doğrultusunda Pegasus Hava Yolları yurt içinde gerçekleştirmeyi planladığı tüm uçuşları iptal etti. Bugünden itibaren geçerli olan uçuşların iptali 30 Nisan'a ertelendi.

Pagasus Havayolları resmi Twitter hesabından iptal kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"SHY-Yolcu yönetmeliğindeki 25.03.2020'de yapılan düzenlemeyle beraber, iptal olan uçuşlardaki biletinizi, web sitemizden ya da 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden kesintisiz şekilde açığa alabilirsiniz. Yeni düzenleme beraberinde açığa alınan biletlerinizde iade hakkınız da bulunmaktadır. Açığa alacağınız biletleri kullanmamanız durumunda, karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra iadenizi alabilirsiniz. Hem de çağrı merkezinde sıra beklemeden bu işlemi yapabilirsiniz."