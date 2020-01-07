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Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen'de pistten çıktı; Uçuşlar iptal edildi!

Şarika-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı piste iniş yaptığı sırada tutunamayarak pistten çıktı. Havayolları şirketi bazı uçuşlarını iptal etti.

07 Ocak 2020 Salı 11:36
Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen'de pistten çıktı; Uçuşlar iptal edildi!

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı bugün Sabiha Gölçen Havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olumsuz hava koşullarınan dolayı Şarika-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu bazı uçuşlar iptal edildi.

Şiddetli fırtınadın etkisi altında olan İstanbul’da uçağın yolcuları acil çıkış kapılarından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Havalimanında yaşanan bu kazadan sonra piste iniş yapmak isteyen diğer uçakların inişlerine bir süre izin verilmeyerek hava tur atmaları sağlandı. Bazı uçaklar ise İstanbul Havalimanına yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapalı olacağı duyurusu yapmasının ardından Türk Hava Yolları da Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada uçuşların saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal edildiği mesajını paylaştı.

Pegasus'tan Havayolu şirketinde yaşanan kaza ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma ulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği ise İstanbul'da etkili olan fırtınadan dolayı yaşanan bu aksaklılar ile ilgili bir açıklama yaparak yaşanan kazada herhangi bir can kaybının olmadığı vurgulanarak açıklamasında, "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.

7 Ocak 2019 tarihli iptal edilen iç ve dış hat seferleri ise şöyle:

İÇ HAT GİDİŞ
– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)
– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ
– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)
– Pegasus: İzmir (16.55)

DIŞ HAT GELİŞ
– THY: Meşhed (06.35)

– Mahan Air: Tahran (09.35)
– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)
– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ
– Mahan Air: Tahran (11.35)
– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)
– Libyan Wings: Mitiga (14.25)
 

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıPegasusSabiha GökçenSefer Iptalleri
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