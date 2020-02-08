İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Pegasus'un işine son verdiği Bahadır Altan'dan çarpıcı paylaşım

Pegasus Havayolları'nın TV programında yaptığı bir yorum nedeniyle işine son verdiği pilot Bahadır Altan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:10
Pegasus'un işine son verdiği Bahadır Altan'dan çarpıcı paylaşım

Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının alana inişi sırasında meydana gelen kaza sonrasında bir televizyon programına katılan ve burada yaptığı bir yorumla işinden olan eski savaş pilotu Bahadır Altan bugün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Pegausu Havayollarının işine son  verdiği pilot Bahadır Altan, bu güne kadar söylediklerinin bu kadar büyük yankı uyandırmadığını ve bu durumda çok şaşırdığını ifade eden Altan, paylaşımında "Kâr hırsıyla atı öldüresiye kırbaçlayanlar sabaha benim kadar huzurlu uyanmadılar..." ifadelerini kullandı.

Pegasus Havayoolların ait yolcu uçağında 179 kişi yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayı yorumlamak için bir kanala bağlanan ve kaza ile ilgili yorum yaptıktan sonra yayından alınan Bahadır Altan, Pegasus Havayolları'ndaki işine ise 'haklı sebeple fesih' gerekçesiyle son verilmişti. Konuyu mahkemeye götüreceğini ve davasının arkasında durcağını belirten Altan, şirkette, eğitmen ve kontrol hocası olarak görev alıyordu.

Eski savaş pilotu Altan, İşten çıkarıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" diye konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
PegasusSabiha GökçenUçak KazasıBahadır Altan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa dışı bahis oyuncularına çok büyük cezalar yolda!
Yasa dışı bahis oyuncularına çok büyük cezalar yolda!
Çarşı ve Mahalle bekçilerinin icraat rakamları belli oldu
Çarşı ve Mahalle bekçilerinin icraat rakamları belli oldu
Annesini öldürmek isteyen babasının ölümüne neden oldu
Annesini öldürmek isteyen babasının ölümüne neden oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri araç devrildi! Şehit ve yaralı askerler var!
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri araç devrildi! Şehit ve yaralı askerler var!
İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlendi! İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı!
İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlendi! İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı!
Kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenince cinayet işledi! H. Yıldız soruşturmanın devamından dolayı teslim oldu!
Kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenince cinayet işledi! H. Yıldız soruşturmanın devamından dolayı teslim oldu!

Popüler Haberler

Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
Ticarette etkili bir satıcı olmanın 5 yolu!
Hangi bankalar konut kredisi faizlerini düşürdü? En uygun konut kredisi faizi sunan bankalar listesi
Zuhal Topal’la Sofrada Eda Yıldız Kimdir?
Ekrem İmamoğlu CNN Türk'te Ahmet Hakan’ın programına çıkacak mı?
İBB öğrenci ve tam akbil ücretleri ne kadar oldu?
Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 Yarışmacı bilgileri
Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli için alımlar başladı! Personel alımı için başvuru şartları neler?
Ziraat Bankası 2020 gençlere ve çalışanlara çiftçi özel kredi kartı başvurusu
Baraj Nazım Usta kimdir? Gerçek adı nedir? Feyyaz Duman hakkında bilgiler
Çember filmi nerede çekildi? Çember filmi oyuncuları kimler?
DSİ Personel alım başvuru şartları nelerdir? DSİ işe alım kadroları ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.