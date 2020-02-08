Pegasus'un işine son verdiği Bahadır Altan'dan çarpıcı paylaşım

Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının alana inişi sırasında meydana gelen kaza sonrasında bir televizyon programına katılan ve burada yaptığı bir yorumla işinden olan eski savaş pilotu Bahadır Altan bugün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Pegausu Havayollarının işine son verdiği pilot Bahadır Altan, bu güne kadar söylediklerinin bu kadar büyük yankı uyandırmadığını ve bu durumda çok şaşırdığını ifade eden Altan, paylaşımında "Kâr hırsıyla atı öldüresiye kırbaçlayanlar sabaha benim kadar huzurlu uyanmadılar..." ifadelerini kullandı.

Pegasus Havayoolların ait yolcu uçağında 179 kişi yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayı yorumlamak için bir kanala bağlanan ve kaza ile ilgili yorum yaptıktan sonra yayından alınan Bahadır Altan, Pegasus Havayolları'ndaki işine ise 'haklı sebeple fesih' gerekçesiyle son verilmişti. Konuyu mahkemeye götüreceğini ve davasının arkasında durcağını belirten Altan, şirkette, eğitmen ve kontrol hocası olarak görev alıyordu.

Eski savaş pilotu Altan, İşten çıkarıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" diye konuşmuştu.