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Pegasus'un kaptan pilotu havada rahatsızlandı! Sabiha Gökçen'e acil iniş istendi

Pegasus Havayolları'na ait Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan yolcu uçağının kaptan pilotu uçuş sırasında rahatsızlandı. Uçağın ikinci pilotu Havalimanı'ndan acil iniş istedi.

11 Şubat 2020 Salı 21:56
Pegasus'un kaptan pilotu havada rahatsızlandı! Sabiha Gökçen'e acil iniş istendi

PC902 Sefer sayılı Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu gerçekleştiren Pegasus Havayolları'nın ait Boeing 737-82R tipi uçağın kaptan pilotu uçuş sırasında aniden rahatsızlandı. Kaptan pilotun rahatsızlanması sonrası ikinci pilot kaptan pilotun durumuyla ilgili bilgi vermesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan acil iniş izni istedi. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden ise iniş önceliği yapıldıktan sonra ambulans talebinde bulunuldu.

Uçuş sırasında rahatsızlandıktan sonra uçağın inişine yakın kendine gelen kaptan pilotun kullandığı yolcu uçağına kule tarafından iniş önceliği verilirken uçağı ikinci pilotun indirdiği öğrenildi.

Saat 14.41'de Dabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan yolcu uçağında yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra ikinci pilot ile kule görevlileri arasında gerçekleşen ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında ikinci pilotun, “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek” anonsu dikkat çekerken uçaktan iner inmez ambulansa alınan kaptan pilotun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

KULE İLE İKİNCİ PİLOT ARASINDAKİ KONUŞMALAR

Kule: Ambulans sizi bekliyor efendim kaptanın durumu nedir?

İkinci pilot: Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi. Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek.

Kule: Anlaşıldı. Tekrar geçmiş olsun.

Pilot: Öncelik ve yaklaşma için çok sağ olun.

Kule: Rica ederiz.

Pegasus Havayolları yetkilileri ise yaşanan olay sonrası bir açıklama yaptı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Viyana-SabihaGökçenseferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilliuçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle aciliniştalep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir.”

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