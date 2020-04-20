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Pendik'te ambulansa saldırmışlardı, 11,5 yıl mahkumiyetleri istendi

Pendik'te koronavirüs şüphesi üzerine belirtilen adrese giden ambulansa saldıran ve camlarını kıran 2 kişi ile ilgili istenen ceza belli oldu. Zanlılar hakkında hazırlanan iddianamede 11 yıla kadar hapis cezası istenildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:02
Pendik'te ambulansa saldırmışlardı, 11,5 yıl mahkumiyetleri istendi

İstanbul Pendik'te 29 Mart'ta koronavirüs şüphesiyle evinden alınarak hastaneye götüren Sağlık Bakanlığı ambulansı 2 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ambulansa saldırarak camlarını kıran 2 şüpheli olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınmıştı. şüpheliler hakkında  "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 11.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtilirken, iddianameye ambulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verildi.

Sağlık görevlisi H.K.'nınkoronavirüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi.Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.

Şüphelilerde Ahmet Can Tezcan'ın ifadesinde ambulansa taş attığını kabul ettiğine yer verildiği iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Diğer taraftan, olay gecesi saat 03.40'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büşra Kayalı Durmaz'ı gece arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş; Durmaz'da "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" diye mesaj yayınlamıştı.

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CezaIstanbulSoruşturmaSavcılıkPendikAmbulans Saldırısı
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