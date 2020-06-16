Pendik'te bir kişi parasını çalan 4 hırsızdan 2 sini yaraladı

Hırsızların kardeş ve yakın akraba oldukları öğrenildi

Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişi cipiyle başka bir bankaya gidip yeniden para çekmek istedi. İçerisinde 50 bin TL olan çantayı da koltuğun arkasına bırakan kişi dışarıdan gelen sesleri duyup dışarıya çıktı. Aracının camını kırıp içerisindeki para dolu çantayı alıp kaçan hırsızların arkasından ateş eden kişi 4 hırsızdan 2’sini yaraladı. İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri hırsızları takip etmeye başladı ve kaçamayacağını anlayan hırsızlar bankaya 400 metre uzaklıkta bir sokakta otomobilden indi. 1’i yaralı 3 kişi yaya olarak kaçmaya çalışırken ağır yaralı T.M. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Paraları çalınan kişi ifade vermek için polis merkezine götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri kullandıkları otomobil ve cipte incelemeler yaptı. Hırsızların kullanmış oldukları otomobilin plakasının sahte olduğu belirlenirken, şüpheli 4 kişiden bazılarının kardeş bazılarının ise yakın akraba olduğu belirtildi.