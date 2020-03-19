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Pınar Fidan'ın stand-up gösterisinde ofansif mizahı alevileri kızdırdı

Pınar Fidan isimli bir stand-up'cı şovu sırasında kullandığı cümleler alevileri kızdırdı. Ofansif mizah anlayışıyla sarf edilen sözler nefret suçu olarak algılandı ve sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

19 Mart 2020 Perşembe 11:51
Pınar Fidan'ın stand-up gösterisinde ofansif mizahı alevileri kızdırdı

Tuz Biber isimli bir stand-up gösterisinde sahneye çıkan Pınar Fidan, gösterisi sırasında aleviler için skandal niteliğinde sözler kullandı. Bu sözlerin ortaya çıkmasından hemen sonra ise sosyal medya adeta yıkıldı. şovmen Pınar Fidan'ın alevilerle ilgili sözleri sosyal medyada birçok kişiden tepki almasına neden oldu.

Pınar Fidan'ın gösterisindeki söylediği sözler ve ve alevilerle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösteren Tolga Sağ, "Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor" diyerek bir video paylaştı. 

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Fidan’a tepki gösteren  ilk isimlerden biri Sabahat Akkiraz oldu. Akkiraz, bu skandal boyuttaki gönderiyi paylaşarak, “İnsanların otele doldurulup yakılması, ibadethaneleri ile dalga geçmek, onlara yapılan saldırılar espri konusu değildir gerçekten. Pınar Fidan denen bu zavallı Alevilerle dalga geçip, acılarına gülünce belki ünlü olabilir ama insan olamaz” notunuı yazdı.

Pınar Fidan

Bunun arkasından binlerce kullanıcı Pınar Fidan'a tepkilerini gösterirken, nefret suçu işlediğini öne sürdüler.

Pınar Fidan, aldığı tepkiler sonrasında bir açıklama yaptı ve Instagram ile Twitter hesabını kapattı. Hesabını kapatmadan önce yaptığı açıklamada ise kendisinin de Alevi olduğunu ve ironi yaptığını savunarak özür diledi. Fidan gösterisinde bahsettiği kişinin ise dayısı olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

Pınar Fidan

Pınar Fidan’ın büyük tepki alan sözleri ise şu şekilde:

“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var.”

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GösteriPınar FidanAleviOfansif Mizah
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