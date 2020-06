Pınarcık katliamı şehitleri unutulmadı

Mardin'in Ömerli ilçesinde bulunan Pınarcık Mahallesi sakinleri, bundan 33 sene önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Pınarcık katliamını unutmuyor. Tarihler 20 Haziran 1987'yi gösterirken Pınarcık Mahallesi'nde PKK teröristleri tarafından çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 kişi katledilmişti. Bunlardan 16 tanesi çocuk, 8 tanesi de kadındı. PKK bu insanları acımasızca katletti. Bu olayda şehit olanların yakınları ise acılarını hala ilk günkü gibi derinden hissediyor. Her yıl katliamda şehit olanların yakınları bu katliamı hatırlatmak ve unutturmamak için şehit kabristanlığını ziyaret ediyorlar. Acılarını ilk günkü gibi yaşasalar da bu acıyı hiç unutmak ve unutturmak istemiyorlar.

Köyü Katlettiler

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, aynı zamanda bu acılı günde şehit olanların mezarlarını ziyaret etti. Ziyarette mezarlara dualar eşliğinde gül bırakıldı. Herkes kendi yakınının mezarı başında acısını tazeledi.

Bu hain saldırıda eşini, 5 çocuğunu, 2 kardeşini, yengesini ve yeğenlerini kaybeden eski emekli köy korucusu 80 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, basına konuştu. Yavuz, PKK teröristlerinin Pınarcık'a 3 ayrı koldan saldırdığını ve hain bir tuzak kurduklarını söyledi. O acı günde köy korucusu olarak PKK'lı teröristlerle çatıştığını dile getiren Yavuz, ''O gün ben de nöbet tutuyordu. Mermilerimiz bitince köye girdiler. Eşimi, 2 kardeşimi, eşlerini, onların çocuklarını, benim çocuklarımı göz göre göre katlettiler. Baldızımın oğlu henüz 2 yaşındaydı. Onu da vurdular. Bugün tam 33 sene geçmiş ama o günkü tokatı hiç unutamıyorum. Ölünceye kadar da unutmayacağım'' dedi.

Her Şeyi Yaktılar

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, PKK'lı teröristlerin bundan 33 sene önce tüm köyü yakıp yıkarak, kadın çocuk ayırmadan herkesi hain tuzaklarla şehit ettiklerini açıkladı. PKK'nın bu bölgede kapanmaz yaralar açtığını ve unutulmaz acılar bıraktığını söyleyen Kandemir, ''O gün çok kötüydü. Hiç acımadan her şeyi yaktılar. İnsanları katlettiler. 33 sene öncesinden bile hain PKK'nın nasıl bir örgüt olduğunu anlayabiliyoruz. Hiç değişmediler. Şimdi de aynılar. Buradaki amcalarımızdan biri tam 17 yakınını şehit verdi bu katliamda. Kendimizi onun yerine koyalım. Bunun telafisi var mı? Yapılan savaşlarda kadınlara ve çocuklara dokunulmuyor ama PKK kadın çocuk ayırmıyor. Her zaman masumları hedef alıyorlar. Ülkemizde, bölgemizde ve şehirlerimizde bu terör örgütünü istemiyoruz. Onların yaptıkları bu canice katliamı tüm dünya gördü. Biz de her yıl ısrarla hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz'' dedi.