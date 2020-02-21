Pistten çıkarak kaza yapan Pegasus uçağının pilotunun beyninde tümör çıktı

5 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan ve 3 k,şinin ölümü 1 80 kişinin de yaralanmasına ilişkşn meydana gelen kazada yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sırasında yaralanan yolcu uçağının ikinci pilotu Ferdinant Pondaag'ın hastanede tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Nişantaşı'ndaki özel ir hastanede tedavi altında olan pilot Pondaag'ın beyninde oluşan bu tümörden daha önce haberi olmadığı ve bir hafta içerisinde de aynı hastanede ameliyat edileceği öğrenildi. Pondaag'ın beyninde tümör tespit edilmesi ise pilotun arkadaşlarına tümörden bahsederek mesaj atmasından sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Ferdinant Pondaag'ın arkadaşlarına attığı mesaj ise şu şekilde:

"1 hafta 4 gündür hastanedeyim. Kalçam çok kötü kırıldı. Kemik dolgusu ve 3 vida kullandılar. 3 günlük ağrıdan sonra daha iyiyim. Daha iyi uyuyorum. Doktorlar ayrıca kafamda bir şey buldular. Bir tümör. Bir hafta içinde ameliyat olacağım. Bu ameliyattan önce ilk olarak ailemi görmek istiyorum. Şansım yüksek ama yüzde yüz temizleyemeyeceklerini söylediler. Alındıktan sonra yeniden büyüyebilir ve epilepsi ilaçları kullanmam gerekiyor. Sanırım bir daha asla uçamayacağım. Çok üzülüyorum. Ayrıca polis ile de uğraştım. En kötü senaryo Hollanda’da hapse girebilirim çünkü Hollanda pasaportum var. Ama düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. Fiziksel olarak daha iyiyim ama duygusal olarak çökmüş durumdayım. En kısa zamanda cevaplayacağım ama şu anda çok meşgulüm ve ayrıca hastalığım sebebiyle zayıf düştüm. Pegasus benimle yakından ilgileniyor"