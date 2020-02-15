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Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirildi

Adana'da bir emlakçıya yapılan baskında piyasa değeri tam 3.5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirildi. Ele geçirilen 314 tüp kobra zehrini kimse sahiplenmezken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:18
Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaştı. İhbarı değerliendirerek harekete geçen Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adresteki emlakçıya bir baskın düzenledi.

Emlakçı dükkanı baskını sonrası içerde yapılan aramada piyasa değeri tam 3.5 milyon lira olan 314 tüp kobra zehri ele geçirildi. Olayla ilgili H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y. gözaltına alınırken sorgularının yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı bildirilen kobra zehri ile ilgili zanlıların verdikleri ifadelerde zehirleri M.E. isimli bir kişinin getirdiğini söylediler. Bunun üzerine adresi tespit edilen M.E. yakalanarak gözaltına alındı. M.E. ise emniyette verdiği ifadesinde zehri bundan yaklaşık bir yıl önce O.U'nun kendisini arayarak ellerinde kobra zehri olduğunu satmaları için kendisinden yardım istediğini iddia etti.

Ele geçirilen 314 tüp kobra zehrinin gerçek mi sahte mi olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
AdanaKobra Zehri
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