PKK elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı'da yangın! Alevler, şiddetli lodosla büyüdü

Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ve beraberinde 8 mahkumun bulunduğu İmralı Adasında orman yangını çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangının ise şiddetli lodosun etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildiler. Bursa'nın Mudanya ilçesinden ise yine Büyükşehire ait yangın söndürme ekipleri deniz yoluyla İmralı'ya ulaştırıldı. Şiddetli fırnıdanın etkili olduğu bölgede ise ulaşım güçlükle sağlandı.

İstanbul'dan bölgeye yangın söndürme ekip takviyesinin istanildiği belirtilirken diğer taraftan yangının hükümlü elebaşı Öcalan'ın ceza evine uzaktan bir yerde olduğu açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Baknı Süleyman Soylu, yangınla ilgili "İmralı’daki cezaevinin çok ötesinde bir yerde, hemen Bekir Pakdemirli beyle temasa geçtik ve helikopterler harekete geçti gerekli çalışmalar yapılıyor bir lodos var ama zannediyorum yakın zamanda söndürülür. Büyük bir yangın değil" ifadelerini kullandı.

1999 yılında Kenya'da yakalandıktan sonra İmralı'ya getirilen PKK elebaşısı Abdullah Öcalan bu adada 21 yıldır tutuklu bulunuyor. Müebbet hapis cezası ile cezalandırılan Öcalan'ın yanı sıra 2009 yılında benzer suçlardan hükümlü 8 mahkum da aynı adaya gönderilmişti. Yaklaşık 10 hektar büyüklüğünde ki ada da jandarmaya ait bir komando birliği bulunuyor ve İmralı adasının tüm çevresi sahil güvenlik tarafından korunuyor.

