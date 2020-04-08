PKK terör örgütü Diyarbakır'da köylülere saldırdı! 5 şehit

PKK terör örgütü üyeleri Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bombalı bir saldırı düzenledi. Ormanlık alana giderek odun toplamak isteyen köylülere yönelik düzenlenen saldırı sonrası bçlgeye çok sayıda ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

İlçeye bağlı Güleç Mahallesinde PKK'lı teröristlerinni taşıyan aracın geçtiği sırada önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildiği patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin şehit olduğu belirtilirken yetkililerden saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılması beklenildiği öğrenildi.

Hain saldırı sonrası el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen teröristleri yakalanması için operasyonu başlatıldığı bildirilirken Orman Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan ve yaralanan işçilerin Kulp Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı kaydedildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu" ifadeleri kullandıldı.