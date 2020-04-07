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PKK'ya korona darbesi! 70 terörist korananın pençesinde

Sınır ötesindeki kamplarda bulunan 70 PKK'lı terörist korona virüs salgın hastalığına tutuldu. Amansız salgına yakalanan teröristler Süleymaniye’de bulunan hastanede karantinaya alındılar.Diğer yandan kamplarda geçtiğimiz hafta 38 PKK'lı teröristin korona virüs hastalığından öldüğü açıklandı

07 Nisan 2020 Salı 15:11
PKK'ya korona darbesi! 70 terörist korananın pençesinde

Dünyayı esir alan korona virüs salgın hastalığı terör örgütü PKK'nında kamplarına sıçradı.Kamplardan bir şekilde kaçan ve tedavi olup hayata tutunmak isteyen örgüt üyeleri kamplarda yaşanan çaresizliği anlattı.

Bölgeden alınan bilgilere göre Mahmur Kampı’nda, 70 civarında teröristin yine koronavirüs salgını nedeniyle durumu ağır.

Diğer yandan, Süleymaniye’de koronavirüs şüphesi ile karantina altına alınan 38 terörist geçen hafta içerisinde öldüğü açıklandı.

YÖNETİCİ TERÖRİSTLER İZOLASYONDA
Güvenlik kaynakları ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarında koşullardan dolayı koronavirüsün hızla yayıldığını, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle örgüt yöneticileri toplantı yapmıyor, enfekte olan çok sayıdaki terörist nedeniyle görüşme taleplerini kabul etmiyor.

FİRARI ÖNLEMEK İÇİN KIRSALDA SÖZDE TEDAVİ
Koronavirüse yakalanan teröristler için Süleymaniye’de örgüte ait bir hastane tedavi amacıyla hazırlandı, ancak yeterli sayıda sağlık personeli ve ekipman bulunmadığından  ölümler engellenemiyor.

Süleymaniye ve Erbil bölgesine kaçabilen bazı teröristler,  hastanelere öncelikle üst düzey teröristlerin gönderildiğini, sıradan teröristlerin ise kaçmalarından şüphe edildiği için kırsal alanda dağınık karantina bölgelerinde tutulduğunu, doktor ve yeterli ekipman bulunmaması nedeniyle genç yaştaki birçok örgüt mensubunun öldüğünü anlattı.

KORONADAN ÖLENLER BELİRSİZ
Güvenlik kaynaklarınca, Suriye’de ise PKK / PYD / YPG terör örgütü mensuplarına koalisyon güçlerince birtakım tıbbi malzemenin gönderildiği ancak, bunların yeterli olmadığı da örgütün iletişim kaynaklarından tespit edildi.

Bölgedeki hastanenin büyük bir bölümünün tahrip olması ve yeterli sayıda sağlık ekibinin bulunmaması nedeniyle ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu, ancak koronavirüs test kitlerinin olmaması nedeniyle ölenler için kayıt tutulmadığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
PKKKorona Virüs
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