Polis Akademisi Başkanlığı videolu paylaşımla 5 yılda kaydedilen büyümeyi gözler önüne serdi.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir video ile kurumun son 5 senelik süre zarfında kaydettiği gelişmeler gözler önüne serildi. Videoda Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksek Okullarından 5 senelik süre içerisinde 90 binden fazla polis memuru ve 10 binden fazla çarşı ve mahalle bekçisi yetiştirildiğine dair detaylar görüldü.

Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokulları'ndan son 5 yıl içinde 90,397 polis memurunun ve 10,229 çarşı ve mahalle bekçisinin yetiştiğini ifade eden paylaşım yüksek izlenme sayısına kısa sürede ulaştı.