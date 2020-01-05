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Polis Akademisi Başkanlığı videolu paylaşımla 5 yılda kaydedilen büyümeyi gözler önüne serdi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan videolu paylaşımla 5 yılda kaydedilen büyüme gözler önüne serildi. Polis Akademisi Polis meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksek Okullarında son 5 yılda 90 binden fazla polisve 10 binden fazla çarşı ve mahalle bekçisi yetiştirildiğine dair bir video yayınlandı.

05 Ocak 2020 Pazar 20:05
Polis Akademisi Başkanlığı videolu paylaşımla 5 yılda kaydedilen büyümeyi gözler önüne serdi.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir video ile kurumun son 5 senelik süre zarfında kaydettiği gelişmeler gözler önüne serildi. Videoda Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksek Okullarından 5 senelik süre içerisinde 90 binden fazla polis memuru ve 10 binden fazla çarşı ve mahalle bekçisi yetiştirildiğine dair detaylar görüldü.

Sosyal Medya Hesabında Gurula Paylaşıldı

Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokulları'ndan son 5 yıl içinde 90,397 polis memurunun ve 10,229 çarşı ve mahalle bekçisinin yetiştiğini ifade eden paylaşım yüksek izlenme sayısına kısa sürede ulaştı.

Son Güncelleme: 05.01.2020 20:05
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