Polis Akademisi eğitimlerine başlıyor

Korona virüs vakalarının ilk 11 mart tarihinde görülmesinden sonra bir alanda eğitim faaliyetleri durdurulmuş yada uzaktan eğitime geçilmişti.

Bu kapsamda PAEM'de eğitimlerine ara verilmişti.Korona virüs ile mücadele de normalleşme sürecinin başlaması ve tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Polis Akademisi eğitimlerinin başlaması için düğmeye bastı ve bu yönde planlama yaptı.

Emniyet mensubu öğrencilerin akademik takvimine göre uygulamalı eğitim kampı 20- 30 Haziran 2020 tarihleri arası tek dönem halinde yapılacak.

Sivil kaynaklı öğrencilerin akademik takvimine göre de uygulamalı eğitim kampı 02 -12 Temmuz 2020 ve 14 -25 Temmuz 2020 tarihlerinde iki dönem halinde yapılacak.

Kamplar Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacak.