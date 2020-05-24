Polis Akademisi eğitimlerine başlıyor

Korona virüs hastalığının ülkemizde ki seyri sebebiyle eğitimlerine ara veren Polis Akademisi 20 haziran tarihinden itibaren eğitimlere başlamak için düğmeye bastı.

Polis Akademisi eğitimlerine başlıyor
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Korona virüs vakalarının ilk 11 mart tarihinde görülmesinden sonra bir alanda eğitim faaliyetleri durdurulmuş yada uzaktan eğitime geçilmişti.

Bu kapsamda PAEM'de eğitimlerine ara verilmişti.Korona virüs ile mücadele de normalleşme sürecinin başlaması ve tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Polis Akademisi eğitimlerinin başlaması için düğmeye bastı ve bu yönde planlama yaptı.

POLİS EĞİTİMLERİ 20 HAZİRAN TARİHİNDE BAŞLIYOR

Emniyet mensubu öğrencilerin akademik takvimine göre uygulamalı eğitim kampı 20- 30 Haziran 2020 tarihleri arası tek dönem halinde yapılacak.

Sivil kaynaklı öğrencilerin akademik takvimine göre de uygulamalı eğitim kampı 02 -12 Temmuz 2020 ve 14 -25 Temmuz 2020 tarihlerinde iki dönem halinde yapılacak.

Kamplar Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacak.


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