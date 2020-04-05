Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!

Korona virüs vakalarının ülkemizde de yaygınlaşması ve salgın hastalığın önüne geçilebilmesi için ülke genelinde bir çok tedbirler alındı. Ancak her türlü uyarılara rağmen bazı vatadaşlar olayların ciddiyetinden uzak ve halk sağlığını tehlikeye atacak davranışları sergilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, 28 Mart-5 Nisan arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan kişilere, iş yerlerine ve araçlara işlem yaptı.

Polis, kurallara uymayan 2 bin 241 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 20'sinin 20 yaş altı olduğu öğrenildi. Tedbir yasaklarına uymayan 95 iş yeri mühürlenirken 43 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine, kişilere ve araç sürücülerine toplam 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

BURSA

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezden İnegöl yönünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki 16 AIB 096 plakalı otomobili, Bursa-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları incelemede sokağa çıkma yasağı olan 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun otomobilde olduğunu tespit etti. Ekipler, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.'ya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.

KOCAELİ

Gebze denetim noktasında Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul'a geri döndürüldü.Kurallara uymayan araçlara polis ekipleri cezai işlemler uyguluyor