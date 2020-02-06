Polis memuru aracını çalan 17 yaşındaki genci vurarak cinayet işledi

Balıkesir'in Susurluk ilçesi polis meskezinde görevli Ömer E., aracını çalan genci yakalayarak ruhsatsız silahıyla öldürdü. Olay merkeze bağlı Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Susurluk'ta görevli polis Ömer E. aracını işlerini halletmesi için akrabası İ.A.'ya verdi. İ.A., aracı alıp bankaya doğru giderken yolda 2 kişini otostop çektiğini gördü. Otomobile aldığı kişilerle birlikte direksiyonda alkol almaya başlayan İ.A., Bursa'ya gitmek istediğini söyleyen gençlerin karınlarının aç olduğunu söylemesi üzerine bir lokantaya gitti.

Lokantadan birlikte yemek yediktem sonra araca binerek alkol almaya devam eden İ.A., otomobili sürmesi için gençlerden birine verdi. Otomobilde yer değişimi sırasında araca binmeyi başaramayan İ.A., yolda kalırken aracı alan gençler olay yerinden hızla uzaklaştılar. Aracı çaldıran İ.A. ise önce Ömer E.'ye, ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerek takibe alınan otomobil, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi fakat hırsızlar dur ihtarına uymayarak oradan kaçtılar.

5 gün boyunca şüpheliler, Bursa kent merkezinde 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alması ve ücreti ödemeden kaçması üzerine kent merkezinde 45 plakalı tüm araçlar ekipler tarafından durdurularak arandı. Tüm kayıtları ve mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit ettiler.

Çalınan aracın sahibi polis memuru Ömer E. de Pazartesi günü Bursa’ya gelerek Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E.’yi telefonla aradı ve aracının bulunması için kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.’yi de yanlarına alan Ömer E. ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde arama çalışmalarına başladılar. Aracın geçit mahallesi’ndeki bir zeytinlik alanda olduğu bilgisine ulaşan Ömer E. ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim bir tepeye çıktılar.

Aracın orada olmadığını gören Ömer E. arkadaşlarıyla pusuya yatarak beklemeye başladılar. Bölgede beklerken aracın kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., aracı durdurmak istedi fakat aracı çalan sürücü Mustafa Alınç, bölgeden kaçmak isterken Ömer E. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak kuzeni polis memuru Halil İbrahim E. ile birlikte otomobili çapraz ateşe aldılar. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri, Mustafa Alınç’ın göğsüne isabet etti ve Alınç, zeytin ağacına çarptı.

Ömer E. ve kuzenleri, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçmalarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Alınç’ı otomobilin içerisinde cansız yatarken buldular.

Olay yerinde inceleme ekipleri bölgede 12 boş kovan bulurken bölge ekipler tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Daha sonra cinayeti işledikleri anlaşılan Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.’yi zeytin bahçesinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Alınç’ın cansız bedeni ise, otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Mustafa Alınç'ın ölmesine neden merminin kimin silahından çıktığı ise yapılacak otopsi işlemlerinden sonra belli olavağı bildirildi.