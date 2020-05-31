Polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden zanlı teslim oldu

Dün öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolünden kaçarken elindeki silahla ateş açması sonucunda polis memuru Atakan Arslan'ı öldürerek şehit eden zanlı M.E.C.(20) Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin devriye gezerken şüphelendikleri ve 'dur' ihtarı yaparak kimlik sormak istediğikleri F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. (20) polise karşı gelerek kaçtılar. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla polise doğru ateş açarken silahtan çıkan kurşun polis memuru Atakan Arslan'a isabet etti. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Atakan Arslan şehit oldu.

Şüphelilerin yakalanması için ekipler hava destekli operasyon düzenlediler ve şüphelilerden F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldılar. Polis memurunu şehit eden diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan operasyonlar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren M.A. ve F.A. olayla aynı gün yani 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında yakalandı. Devam eden çalışmalar neticesinde olaya karışan ve ateşli silahı kullanan M.E.C.(20) Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize gelerek teslim oldu." ifadelerine yer verildi.