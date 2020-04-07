İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92382
ALTIN
359.556
DOLAR
6.7586
STERLİN
8.3465
EURO
7.3647

Polis tarafından durdurulan yarbay polise verdi veriştirdi! Yarbay hakkında soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yol kontrolünde polisler tarafından durdurulan bir kişi yarbay olduğunu iddia ederek polisler tartışmış ve hakaretler savurmuştu. O yarbay hakkında bu gün soruşturma açıldığı bildirildi.

07 Nisan 2020 Salı 20:25
Polis tarafından durdurulan yarbay polise verdi veriştirdi! Yarbay hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa'da yapılan yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden ve polislerle tartışan kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki polis memurları ile yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasında geçen hakaret içerikli tartışmanın, kentte, İzmir-Bursa otoyolu gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında 31 Mart'ta gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

"YARBAYIM BEN YARBAY"
Yol kontrolünde durdurulduğu için polislerele tartışmaya başlayan ve yarbay olduğunu iddia eden şahıs, polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım." dedi.

Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye." dedi.

"MAAŞIN KAÇ PARA EDERİN KAÇ PARA"
Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay." dedi.

Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs, bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 20:34
Anahtar Kelimeler:
BursaYarbay Olduğunu Iddia Eden Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca şehirlerdeki vakaların sokak sokak izlenebildiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Koca şehirlerdeki vakaların sokak sokak izlenebildiğini açıkladı
Oğlunu koronavirüsünden kaybeden 83 yaşındaki anne virüsten kurtuldu
Oğlunu koronavirüsünden kaybeden 83 yaşındaki anne virüsten kurtuldu
Bahçeli'den korona virüs açıklaması! 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'
Bahçeli'den korona virüs açıklaması! 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'
İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
Pompalı tüfek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağabeğini öldürdü
Pompalı tüfek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağabeğini öldürdü
Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz patladı! 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz patladı! 3 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Kemik erimesinin sebeperleri nelerdir, ne önleyebilir?
CİMER nedir? Cimer'e hangi konularda şikayet yazılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? 7 Nisan EDHO neden yok yayınlanmadı?
Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? E-devlet sistemi ile nüfus cüzdanı sureti alma
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
e-Devlet ve ePTT üzerinden kimler ücretsiz maske siparişi verebilir, maske siparişi nasıl verebilir?
Zekat nedir, ne için verilir? Mala göre zekat nasıl hesaplanır?
e-Devlet şifresi nasıl alırım? PTT şubesine gitmeden e-devlet şifresi alınır mı?
Geliri olmayana devlet yardımları şartları nelerdir? Geliri olmayan vatandaş yardım başvurusu nasıl olacak?
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Bugün TV’de hangi dizi ve programlar var? 30 Mart 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Temel ihtiyaç desteği projesi kimleri kapsıyor, hangi bankalarda var? Geliri 5 Bin TL'den az olan dar gelirli vatandaşa Temel İhtiyaç Desteği kredisi
Fakirlik belgesi nedir? Kimler fakirlik belgesi alabilir? Fakirlik belgesi şartları ve başvuru adresi
Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk vatandaş sayısı kaç oldu?
Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, neden başlamadı? Fox Tv Çağla ile Yeni Bir Gün yayın saati değişti
Ziraat otomatik BES iptali işlemleri nelerdir? Ziraat Bireysel Emeklilik cayma ve iptal işlemleri
Banka emekli maaşını haciz edip, el koyabilir mi?
Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusu şartları ve sonuçları nereden öğrenilir?
Nöbetçi noter sorgulama 7 Nisan Salı Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.