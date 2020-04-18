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Polise yakalanınca hastayım deyip kendini yere bıraktı! Ambulans istedi

Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu halde dışarıda gezen bir kadın polise ekiplerini karşısında görünce 'tansiyon hastasıyım! deyip kendini yere bıraktı ve ambulans istedi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:04
Polise yakalanınca hastayım deyip kendini yere bıraktı! Ambulans istedi

Avcılarda bir kadın korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu dışarıda gezdiğimi fark eden polis ekipleri kadına kimlik sormak için yanına gittiklerinde kadın polisleri görünce kendisini bırakarak, kaldırıma otururken, hasta olduğunu, tansiyonunun 9’a düştüğünü, sahil şeridi boyunca yürüyerek Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne gitmek istediğini söyledi.

Yanında kimlik bulunmadığını, adının Hatice Boşnak olduğunu belirten kadın, bir ara oturduğu kaldırımdan kalkmak isterken sendeledi.

“HASTANEYE YÜRÜYEREK GİTMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Polis, 112 Acil Servis’i arayarak ambulans isterken, Boşnak, şunları söyledi:

* Ambulans gelmez diye buradan minibüse binmeyi düşündüm.

* Minibüs de geçmedi.

* Hastaneye yürüyerek gitmeyi düşündüm.

* Geçenlerde düşmüştüm, burnumdan kan gelmişti, ambulans gelmedi.

Kısa süre içerisinde gelen 112 ambulansındaki görevliler tansiyonunu ölçtükleri kadını genel sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye götürdü.

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