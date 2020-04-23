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Polisin kapıya geldiğini gören hırsız kendini vurdu

İstanbul'da çeşitli yerlerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen önceden belirlenmiş adreslerine yapılan baskında polisin kapıda olduğunu gören bir şüpheli silahla kendini vurarak intihar etti.

23 Nisan 2020 Perşembe 15:18
Polisin kapıya geldiğini gören hırsız kendini vurdu

İstanbul'un çeşitli semtlerinde hırsızlık olaylarına karışan ve genellikle eczane, PTT şubesi, tekel bayisi gibi yerlerde hırsızlık yapan bir şebekenin son zamanlarda artması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir operasyon başlatıldı. Polis kısa bir araştırma sonrasında şüphelilerin izini Üsküdar'da bulurken son olatak bir işyerinden yaptıkları hırsızlık sonrasında şüphelilerin peşine düşüldü. 

Operasyon sırasında şüphelilerden S.Ç. çalıntı olduğu anlaşılan bir otomobille birlikte kaçarken
yanında bulunan silahlı iki şüpheli ise polise ateş açtılar ve olay yerinden yaya olarak kaçtılar. Polis daha sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis şüphelilerin gizlendiği evi tespit ederek onları yakalamak için düzenledikleri oprerasyonda çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerin bulundukları evin kapısı çalındı. Polis kapının açılmasını beklerken bir süre sonra içeriden bir el silah sesi geldi.

Silah sesinin hemen ardından Kadir K. isimli bir şüpheli kapıyı açarak polislere teslim olurken diğer arkadaşının silahla kendisini vurarak inihar ettiğini söyledi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine eve giren polis şüpheli Şenol E.'nin silahla kendisini başından vurduğunu ve durumunun ağır olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Şenol E.tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Operasyon sırasında yakalanmamak için intihar eden Şenol E.'nin 22 yaşında olduğu ve bu güne kadar14 kez evden hırsızlık, 8 kez işyerinden hırsızlık, 3 kez açıktan hırsızlık, 3 kez uyuşturucu kullanmak ve 1 kez de resmi belgede sahtecilik suçlarından daha önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca aranmasının da bulunduğu belirtildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları aramalarda ise iki adet ruhsatsız tabanca ile hırsızlıklarda kullanılan tornavida ve levyeler bulundu.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulOperasyonIntiharHırsızlık
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