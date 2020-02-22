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Polislere 8/24 çalışma ve evlilik yıl dönümlerinde 1 gün izin düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı 81 ilde yer alan emniyet müdürlüklerine yeni bir genelge gönderdi. Polislere 8/24 çalışma ve evlilik yıl dönümlerinde 1 gün izin düzenlemesi yapıldı. İşte yapılan yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları…

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:17
Polislere 8/24 çalışma ve evlilik yıl dönümlerinde 1 gün izin düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni izin düzenlemesi 81 ilde yer alan Emniyet Müdürlüklerine gönderildi. Gönderilen genelgeye bakıldığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenen mazeret izinlerinin bir bölümünün yetkili amirler tarafından verilecek olan izinle evlilik yıl dönümlerinde kullanılabileceği görüldü. Diğer yandan resmi yazının içeriğinde tüm komiser yardımcılarına hizmet içi eğitim verilmesi ile ilgili de ifadeler bulunuyor.

Emniyet kapsamında görev yapan personelin moral ve motivasyonununi aidiyet duygusunun ve verimliliğinin artırılması için memnuniyetin sağlanması adına çalışma şartlarında birtakım yenilikler yapıldı.

AA tarafından yapılan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 ile genelge gönderildi.

8/24 Çalışma Esasın Geçilecek

Genelge kapsamında il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışma ve 24 saat istirahat sistemi uygulanacağı ifade edildi. Diğer birimlerde de bu sisteme geçilmesi için gerekli planlama ve düzenlemeler uygulanacak. Personellerin senelik izinleri kış ve yaz aylarında kullanılacak şekilde iki döneme ayrılacak ve bu senelik izinlerin en az 1/3’ü kış aylarında kullandırılacak. Bu şekilde personellerin tümü izinlerini tüm seneye yaymış olacak.

Evlilik Yıl Dönümlerinde İzin Kullanılabilecek

Personeller 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenen mazeret izinlerinin bir gününü yetkili amirlerinin izinleri ile evlilik yıl dönümlerinde kullanabilecekler.

Mesleğe yeni başlayan ya da yeni bir ilde görev yapmaya başlayan personeller öncelikle oryantasyon eğitimi alacaklar.

Görev dağılımı ve istihdamda adaletli bir görevlendirme yapılacak. Ek görevlendirmelerde de personeller arasında eşitlik olmasına dikkat edilecek.

Personel Görüş Günü, il emniyet müdürleri tarafından hassasiyetle uygulanacak.

Senede En Az 1 Kere Psikolog ile Görüşülecek

Tüm personel senede en az  1 kere Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro amirliklerinde görevli psikologlarla zorunlu bireysel görüşmeye katılacaklar. Görüşmeler sonrasında psikologların raporları dikkate alınarak personel ile görüşmeler devam edebilecek. Görüşmeler kapsamında emniyet teşkilatında görevli psikologların yeterli gelmemesi durumunda valilikler koordinesinde yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarından psikologlara görevlendirme yapılabilecek.

Üniversiteler ile iş birliği yapılarak aile içi iletişim, stres ile baş etme, öfke kontrolü, problem çözme becerileri, iletişim becerileri, çocuk ve ergen ile iletişim, aile içi şiddet ve çocuk istismarı, bütçe yönetimi, psikolojik şiddet, ruhsal bozukluklar gibi konularda eğitimler verilecek.

Aktiviteler Yapılacak

Kültürel ve sosyal etkinlikler yapılacak. Halk oyunları ve koro etkinlikleri, doğa ürüyüşleri ve piknik gibi  faaliyetler yapılacak.

Evlilik, doğum, hastalık ve ölüm gibi durumlarda personelin yanında durulacak. Gerekli ziyaretler ile beraber maddi manevi destekler verilecek.

İl emniyet müdürleri personellerin görev yaptığı birimleri sık sık ziyaret edecek. Denetim ve rehberlik yapacak. Personelin görev ile ilgili ve kişisel sorun ve önerilerini dinleyecek.

Psikolojik Danışma Hattı Açılacak

Polislerin sorunlarının çözülmesi maksadıyla Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı kapsamında Psikolojik Danışma Hattı Kurulacak.

Öğrenci alımları döneminde mülakatta komisyon üyesi olan psikologlar mevzuat üzerinde ayrıntılı inceleme yapacaklar.

Öğrenciler ile ilgili sağlık raporları okula başlamalarından önce aldırılacak ve değerlendirmeler yapılacak.

Hizmet içi eğitim programlarının sayısı ve çeşitleri artırılacak.

Komiser Yardımcıları Hizmet İçi Eğitime Alınacak

Tüm komiser yardımcıları alanda kazandıkları deneyimi paylaşmak ve polislik uygulamalarında tek çeşidin ortaya konması için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1 haftalık hizmet içi eğitim programına girecekler.

Polis başmüfettişleri ve müfettişler yapılan genel ve özel teftişlerde bu talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol edecekler.

Polislerin moral ve motivasyonlarının artırılması için yapılan faaliyet ve etkinlikler 6 ayda bir Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilecek.

Son Güncelleme: 22.02.2020 17:17
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