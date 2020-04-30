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Polisten kaçan alkollü sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis çevirmesine takılan ve dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:12
Polisten kaçan alkollü sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu!

İzmir'den yola çıkan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine doğru ilerleyen bir sürücü, polis çevirmesine takıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çaçışan sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu. Sürücü ve yanındaki bulunan arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken alkollü olduğu anlaşılan sürücünün polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı.

İlçeye bağlı Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinden polisten kaçan ve aşırı sürat yapan sürücü Gazibeğendi parkı virajını dönemedi ve şarampole uçmasının hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yetişti. Araçtan yara almadan çıkarılan sürücü, Ali K. ve yanında oturan arkadaşı Fatma Ç. polisin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılddıktan sonra yapılan testte sürücüde 144 promil alkol çıktı.

Araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken polis ekipleri şehirler arası yolculuğun yasak olduğunu hatırlatması üzerine Ali K.'nın "Burası İzmir'e bağlı değil mi?" sözü şaşkınlık yarattı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan, şehirler arası yolculuğa ihlalden ve sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden cezai işlem uygulanırken şarampole uçan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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KazaPolisAydınKuşadasışarampolDur Ihtarı
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