Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

İstanbul Arnavutköy'de polis ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri çalıntı olduğunu düşündükleri bir aracı durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüpheliler İhsaniye’ye kadar polis tarafından takip edildi. Bir süre sonra durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken diğer 1 şüphelide yaya olarak kaçmaya başladı.
Boğazköy'deki ormanlık alana doğru kaçan şüpheli İSTAÇ'a ait hafriyat döküm sahasına girdi. Orada bulunan çamura batan şüpheli hareket edemeyerek olduğu yerden kurtarılmayı bekledi.
Olaydan dolayı döküm sahasında çalışmalar durduruldu ve bölgede hafriyat kamyonları uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kurtarma çalışmalarının hemen ardından döküm sahasındaki işler normale döndü.