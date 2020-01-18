İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369

Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

Arnavutköy'de otomobil hırsızları polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştılar. Polisin 4 şüpheliden 3'ünü yakalamasının ardından yaya olarak ormanlık alana kaçan diğer şüpheli çamura saplanmış olarak bulundu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:21
Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

İstanbul Arnavutköy'de polis ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri çalıntı olduğunu düşündükleri bir aracı durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüpheliler İhsaniye’ye kadar polis tarafından takip edildi. Bir süre sonra durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken diğer 1 şüphelide yaya olarak kaçmaya başladı.


Boğazköy'deki ormanlık alana doğru kaçan şüpheli İSTAÇ'a ait hafriyat döküm sahasına girdi. Orada bulunan çamura batan şüpheli hareket edemeyerek olduğu yerden kurtarılmayı bekledi.

Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

Sabahın ilk ışıklarına kadar çamurdan çıkamayan şüpheli başarılı olamazken sabah hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Çalışanların olay yerine çağırdıkları itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

Olaydan dolayı döküm sahasında çalışmalar durduruldu ve bölgede hafriyat kamyonları uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kurtarma çalışmalarının hemen ardından döküm sahasındaki işler normale döndü.

Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyPolisBataklıkçamur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halindeki metrobüste yangın paniği!
Seyir halindeki metrobüste yangın paniği!
Tokat'ta öz oğlunu öldüren anne kendisini asarak intihar etti
Tokat'ta öz oğlunu öldüren anne kendisini asarak intihar etti
Şanlıurfa'da bomba yüklü aracı yakalayan polis bir faciayı önledi
Şanlıurfa'da bomba yüklü aracı yakalayan polis bir faciayı önledi
Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleşti; Eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek
Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleşti; Eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek
İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de o uygulama başladı
İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de o uygulama başladı
AB'den skandal karar! Türkiye’ye katılım öncesi yapılan yardım kısıtlandı
AB'den skandal karar! Türkiye’ye katılım öncesi yapılan yardım kısıtlandı

Popüler Haberler

Nogay çayı nedir? Lezzetiyle anılan Nogay çayı nasıl yapılır? Nogay çayının faydaları nelerdir?
Altın hesabı için en avantajlı hizmet sunan banka hangisidir?
2020 İŞKUR TYP başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
2020 Yılı en çok izlenen yeni kore dizileri - Son yılların en çok izlenen 25 benzersiz kore dizisi listesi
Senet kırdıran banka ve faktöring firmaları
KPSS 2020 lisans, ön lisans başvuru tarihleri belli oldu!
32 günlük en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? Bankaların 32 günlük mevduat hesabı faiz oranları
2020 seracılık hibe desteği başvuru tarihleri ve şartları
Günlük burç yorumları 19 Ocak 2020 Pazar - Gündelik hayatınız için yıldız ve astroloji falınız
2020 sulama hibe desteği başvuru tarihleri ve şartları
2020 Ramazan Bayramı başlangıcı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Cuma Günü'ne Özel 2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 17 Ocak Cuma
Kadın ne zaman final yapacak? Fox TV Kadın dizisi final tarihi kesinleşti!
Kuaförüm Sensin 17 Ocak Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Ünlü oyuncu Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında ve nereli?
Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı, ölüm nedeni ne? Rahşan Ecevit neden öldü?
Nöbetçi noter sorgulama 18 Ocak Cumartesi il il açık olan nöbetçi noter sorgulama listesi
Türkler Geliyor filmi oyuncuları ve konusu - Türkler geliyor filmi fragmanı ve yaş sınırı
Asgari ücretle neler alınabilir? Yeni asgari ücret ile 1 ay geçinilebilir mi?
Kanal İstanbul projesinin maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul yapımı ne kadara mal olacak?
50m2 dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix 50m2 oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.