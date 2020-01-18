Polisten kaçan hırsızın hazin sonu! Bataklığa saplandı

İstanbul Arnavutköy'de polis ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri çalıntı olduğunu düşündükleri bir aracı durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüpheliler İhsaniye’ye kadar polis tarafından takip edildi. Bir süre sonra durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken diğer 1 şüphelide yaya olarak kaçmaya başladı.



Boğazköy'deki ormanlık alana doğru kaçan şüpheli İSTAÇ'a ait hafriyat döküm sahasına girdi. Orada bulunan çamura batan şüpheli hareket edemeyerek olduğu yerden kurtarılmayı bekledi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar çamurdan çıkamayan şüpheli başarılı olamazken sabah hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Çalışanların olay yerine çağırdıkları itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucutan çıkarılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan dolayı döküm sahasında çalışmalar durduruldu ve bölgede hafriyat kamyonları uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kurtarma çalışmalarının hemen ardından döküm sahasındaki işler normale döndü.