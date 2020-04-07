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Pompalı tüfek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağabeğini öldürdü

Antalya'da anne ve babasının evde olmadığı zamanda 7 yaşındaki H.K isimli çocuk babasının pompalı tüfeğini bulup oyun oynamaya çalışırken tüfeğin tetiğine dokundu ve ateş alan tüfekten çıkan mermiler ağabeği Yusuf K.'ya isabet etti.Acı olayda Yusuf K. hayatını kaybetti.

07 Nisan 2020 Salı 17:54
Pompalı tüfek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağabeğini öldürdü

Acı olay Antalya'da yaşandı.H.K isimli 7 yaşındaki çocuk anne ve babasının evde olmadığı zamanda babasının pompalı tüfeğini bulup onunla oyun oynamak istedi. Oyun oynarken H.k isimli çocuk tüfeği ağabeyine doğrultup tetiğe bastı. Ateş alan pompalı tüfekten çıkan mermiler ağabeyi Yusuf K.'nın üzerine isabetti.

Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

ANNENİN FERYADI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini, tüfeği ateşleyen H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya K., sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya K., H.K.'ye sarılarak, "Yusuf sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Yusuf K.'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 18:06
Anahtar Kelimeler:
Antalya
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