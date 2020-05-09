Postacı filmi konusu ve oyuncuları

Korona virüs salgını sonrası dizi ve programların çekimlerine ara vermesi nedeniyle kanallar eski filmleri yayınlıyor. Bu süreçte Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri yine ekranlarda yer alıyor. Şimdide Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Postacı filmi televizyonda yayınlanacak.
Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik yer alırken, film bu akşam ekranlarda olacak. 1984 yılında vizyona giren film her dönem izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Filmin yönetmenliğini Memduh Ün üstlenmişti.
Postacı nerede çekildi?
Postacı konusu
Filmde Postacı rolünü Kemal Sunal canlandırıyor. Postacı Ahmet mahallesindeki Sevtap’a aşıktır. Sevtap yaşının da verdiği geç kalmışlık nedeniyle Adem’le evlenmek ister. Ancak ikilinin önüne Sevtap’ın Almanya’dan gelen abisi çıkar. Sevtap’ın abisi Latif’e Almanya’dayken mektup yazarak babalarının evliliğe izin verdiğini söylemesi üzerine hazırlık yapan ikilinin bu tezgahı Latif’in ülkeye dönmesiyle ortaya çıkar.
Postacı oyuncuları
Postacı filmde Adem karakterini Kemal Sunal canlandırırken, Sevtap rolünü Fatma Girik canlandırıyor. Filmde ikiliye şu isimler eşlik ediyor.
- Erdal Özyağcılar - Latif
- Ulvi Alacakaptan
- İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
- Nezahat Tanyeri
- Gülümser Gülhan
- Necdet Yakın
- Cevdet Arıkan
- Ali Karagöz
- Tuncer Sevi
- Ahmet Açan
- Jale Efecik
- Can Kolukısa
- Orkide Erdem
- Sabahat Işık
- Nezih Tunar
- Nubar Terziyan