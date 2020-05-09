Postacı filmi konusu ve oyuncuları

Korona virüs salgını sonrası dizi ve programların çekimlerine ara vermesi nedeniyle kanallar eski filmleri yayınlıyor. Bu süreçte Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri yine ekranlarda yer alıyor. Şimdide Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Postacı filmi televizyonda yayınlanacak.

Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik yer alırken, film bu akşam ekranlarda olacak. 1984 yılında vizyona giren film her dönem izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Filmin yönetmenliğini Memduh Ün üstlenmişti.

Postacı nerede çekildi?

Postacı konusu

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden olan Postacı filmi İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çekilmişti.

Filmde Postacı rolünü Kemal Sunal canlandırıyor. Postacı Ahmet mahallesindeki Sevtap’a aşıktır. Sevtap yaşının da verdiği geç kalmışlık nedeniyle Adem’le evlenmek ister. Ancak ikilinin önüne Sevtap’ın Almanya’dan gelen abisi çıkar. Sevtap’ın abisi Latif’e Almanya’dayken mektup yazarak babalarının evliliğe izin verdiğini söylemesi üzerine hazırlık yapan ikilinin bu tezgahı Latif’in ülkeye dönmesiyle ortaya çıkar.

Postacı oyuncuları

Postacı filmde Adem karakterini Kemal Sunal canlandırırken, Sevtap rolünü Fatma Girik canlandırıyor. Filmde ikiliye şu isimler eşlik ediyor.

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi

Ahmet Açan

Jale Efecik

Can Kolukısa

Orkide Erdem

Sabahat Işık

Nezih Tunar

Nubar Terziyan

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:56