Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli haber! "Aşı hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu"

Korona virüs salgın hastalığını yenebilecek aşı ve ilaç üzerindeki çalışmalar tüm ülkelerde titizlik ile devam ediyor. Türkiye'de bu amansız salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak konuyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sevindirici bir haber geldi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Twitter üzeriden yapmış olduğu paylaşımda ;

"İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada," dedi

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

4 Nisan itibariyle ülkemizdeki korona virüs tablosu ;