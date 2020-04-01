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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüsüne yenik düştü

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, yeni tip koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:54
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüsüne yenik düştü

Tüm dünyanın mücadele içinde olduğu ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsüne yenik düşen İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. Kovid-19, testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Taşçıoğlu'nun ölüm haberini oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Onur Taşçıoğlu,  “Canim babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun.” ifedelerini kullandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüsü semptomlarını gösterdiği için hastanede karantinaya alındığını açıklamış ve son paylaştığı videoda, "kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu" söylemişti.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüsüne yenik düştü

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler verdi. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmakta.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu da yine gelen bilgiler arasında.


 

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