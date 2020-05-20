Prof. Dr. Emin Darendeliler kalp krizi geçirdi! hayatını kaybetti

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Emin Darendeliler kalp krizi geçirdi! hayatını kaybetti
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Üzücü olay bugün akşam üzeri yaşandı.İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler akşam üzeri evinde rahatsızlandı.Eve 112 sağlık ekipleri Darendeliler'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Prof. Dr. Emin Darendeliler'i tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Prof Dr. Emin Darendeliler'in ölümünü, "Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler'in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Camiamızda çok sevilen ve hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Emin hocamıza rahmet, kederli ailesine sabır, dostlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Toprağı bol olsun. Işıklar içinde uyusun." diye taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Emin Darendeliler kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler 3 Aralık 1955’te Amasya’da doğdu. İlkokulu Amasya Atatürk ilkokulunda, ortaöğretimi ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

1980 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
1986 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi ve Radiodiagnostik) Anabilim Dalında uzman oldu.
1989 yılında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu.
1992 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Doçent ünvanı aldı.
1998 yılında ise yine İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Profesör ünvanını elde etti.
1988-1989 yılları arasında Royal Marsden Hospital Londra , Charing Cross Hospital Londra, Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinde gözlemlerde bulundu.

Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayımlanmış birçok makale ve 5 adet kitabı bulunmaktadır. Mesleki açıdan uluslar arası ESTRO, ESMO, SIOP, ASCO gibi dernek üyelikleri yanı sıra Türk Onkoloji Grubu Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (Kurucu üye), AIDS Derneği ve Galatasaray Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 23:06

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