Prof. Dr. Ercüment Ovalı korona virüse yakalandığı iddialarını yalanladı

Korona virüs hastalığı ile ilgili olarak etkili bir aşı geliştirme çalışması yürüten ve ekibi ile birlikte adeta kendini laboratuvara kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı için sosyal medya da korona virüsüne yakalandığı iddialarına yine Ovalı'dan açıklama geldi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya üzeriden yaptığı açıklamada kendisi ve ekibinden bazı kişilerin korona virüs hastalığına yakalandığı iddialarını yalanladı.

Ovalı Twitter üzeriden yapmış olduğu açıklamada ;

"Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir." dedi