İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Prof. Dr. Görür'ün 3 ay önceki deprem tahmini sosyal medyanın gündemine oturdu

Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı" diye açıklama yaptıktan sonra Görür'ün ay önce de depremle ilgili açıklama videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:14
Prof. Dr. Görür'ün 3 ay önceki deprem tahmini sosyal medyanın gündemine oturdu

Elazığ'ın merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Elazığ ve çevre illerderinde de hissedilirken depreme ilişkin önemli açıklamalrda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

Görür'ün açıklamarından sonra akıllara ise bundan tam 3 ay önce ekranlarında yaptığı uyarı açıklamaları geldi. Prof. Dr. Naci Görür'ün, Ekim ayında CNNTÜRK ekranlarında yaptığı uyarılarda Elazığ ve çevresini vuran depreme nokta atışıyla işaret etmiş ve "Bilim insanları yıllardır bu risklere dikkat çekiyor ve acil önlem çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandığı görülüyor.  Video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

İşte o açıklamalar:


 

Anahtar Kelimeler:
Elazığ DepremiNaci GörürDeprem Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?
Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!
Enkaz altından mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor
Enkaz altından mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor
Malatya 4.6 büyüklüğünde sallandı
Malatya 4.6 büyüklüğünde sallandı
Sağlık Bakanı Koca, valilikte depremle ilgili son bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, valilikte depremle ilgili son bilançoyu açıkladı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları ve karakterleri
Youtube Music aboneliği ve üyeliği nasıl iptal edilir? Youtube Music iptal işlemleri
Kadınlar nasıl asker olur? Kadın asker olmak için şartlar
Nöbetçi noter sorgulama 25 Ocak Cumartesi il il açık olan nöbetçi noter sorgulama listesi
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 25 - 26 Ocak 2020 İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
MSB Askerlik yeri sonuçlarındaki 'Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' yazısı ne demektir?
Nöbetçi noter listesi 25 26 Ocak 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Günlük burç yorumları 26 Ocak 2020 Pazar - Astrolojik burç yorumunuzun günlük yaşantınıza etkileri ne olacak?
A101 25-31 Ocak Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta indirimli neler var?
Ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
Şevval ayı ne zamandır? Şevval ayında okunacak dualar ve ibadetler
SSK birikmiş paramı nasıl alabilirim? SGK birikmiş prim gün ödemeleri geri alma
Kredi borcu devam eden evimi nasıl satarım? Konut kredisi devam eden ev satılır mı?
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 25 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl, nereden yapılır? 2020 Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?
PTT kargo gönderim ücretleri ne kadardır? 2020 PTT yurt içi ve yurt dışı kargo gönderim ücretleri
25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama
Küçük esnaf kredisi nereden, nasıl alınır? Başvuru şartları ve faiz oranları
Babil dizisi konusu ve oyuncuları
Babil dizisi yönetmeni ve senaristi kimdir?
Kanalların yayın akışları 25 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.