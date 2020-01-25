Prof. Dr. Görür'ün 3 ay önceki deprem tahmini sosyal medyanın gündemine oturdu

Elazığ'ın merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Elazığ ve çevre illerderinde de hissedilirken depreme ilişkin önemli açıklamalrda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

Görür'ün açıklamarından sonra akıllara ise bundan tam 3 ay önce ekranlarında yaptığı uyarı açıklamaları geldi. Prof. Dr. Naci Görür'ün, Ekim ayında CNNTÜRK ekranlarında yaptığı uyarılarda Elazığ ve çevresini vuran depreme nokta atışıyla işaret etmiş ve "Bilim insanları yıllardır bu risklere dikkat çekiyor ve acil önlem çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandığı görülüyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

İşte o açıklamalar:



