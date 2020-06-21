Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kafe ve restonda en çok dikkat edilecek kuralı söyledi

1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte daha önce kapıların kapatan kafe ve restoranlar tekrardan açıldı.
Bu konuda önemli uyarılarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu mekanlarda servis yapan personelden çok büyük risk beklemediklerini çünkü bu kişileri gördüğümüzü maske takıp takmadıkları,kurallara uyup uymadıklarını görebildiğimizi söyledi.
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RİSK ATARSA OKULLAR EYLÜL'DE AÇILMAZ
Okulların Eylül ayında açılıp açılmayacağınada değinen Ceyhan,bu konuda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını, eğer risk atarsa okulların açılmayabileceğinide sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 21.06.2020 14:44