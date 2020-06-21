Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kafe ve restonda en çok dikkat edilecek kuralı söyledi

1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte daha önce kapıların kapatan kafe ve restoranlar tekrardan açıldı.

Bu konuda önemli uyarılarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu mekanlarda servis yapan personelden çok büyük risk beklemediklerini çünkü bu kişileri gördüğümüzü maske takıp takmadıkları,kurallara uyup uymadıklarını görebildiğimizi söyledi.

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RİSK ATARSA OKULLAR EYLÜL'DE AÇILMAZ

Ancak restoran veya kafe'nin mutfak kısmında çalışan personeli görmediğimizi onların risk grubu içinde olduğunu değerlendirdi. Ceyhan,restoran veya kafelerin arka kısmında çalışan personelin virüs taşıması halinde bardağı kirleterek virüs başkalarına ulaştırabileceğini anlatırken,çay veya kahve içecek vatandaşların ise yanlarında taşıdıkları kolonyalı mendik ile bardağın ağız kısmına gelecek tarafları veya bardağın tamamını silmemiz gerektğini vurguladı.Ayrıca Ceyhan,ağzımıza ellerimizi götürmeden mutlaka temizlememiz gerektiğinide hatırlattı.

Okulların Eylül ayında açılıp açılmayacağınada değinen Ceyhan,bu konuda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını, eğer risk atarsa okulların açılmayabileceğinide sözlerine ekledi.