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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı! Okulların ve AVM'lerin açılması tehlikeli

Normalleşme sürecine doğru adım adım giden Ülkemize Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan AVM ve okulların açılması ile ilgili kritik uyarı geldi.Ceyhan,yapmış olduğu açıklamada en tehlikeli durumun AVM ve Okulların açılması olduğunu belirti.

01 Mayıs 2020 Cuma 10:09
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı! Okulların ve AVM'lerin açılması tehlikeli

Korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşmeye başlamayla birlikte, kapalı olan AVM ve okulları açılması gündeme geldi.Ancak bu süreçte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik bir uyarı geldi.Ceyhan, avm ve okul gibi alanların açılmasının salgın ile mücadele de tehlikeli olabileceğini açıkladı.

Hürriyet'ten Hande Fırat, Prof. Ceyhan ile bu konuyu görüştü;

Fırat'ın aktardığına göre Ceyhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan Bayramı'ndan önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızı biraz hareketlendirmeliyiz. Kemik erimesi ve kas kaybı ile karşı karşıya kalacaklar. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün onları dışarı çıkarıp evlerine yakın alanlarda yürütmeliyiz. Tam 3 tane 14 gündür evde kapalılar. Onların birbirlerine bulaştırma riski yok denecek kadar az. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün bunun için ideal.
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması az riskli. Uygulanabilir.
Bence en risklisi AVM'lerin tam kapasite açılması. Kapalı ortam son derece zararlı ve sosyal mesafe ya da maske kontrolü mümkün değil.

En riskli ikinci konu ise okulların açılması. Bu haziran ayı için de geçerli. Japonya bunu yaptı, salgında kontrollü bir döneme girdiklerinde okulları açtı. Yeniden başa döndüler. Okulların sonbahardan önce açılması çok riskli olur.
Bayram ziyaretleri çok riskli olur. Bu bayramda uzaktan selamlaşmak, uzaktan kutlamak daha doğru olur.
Türkiye'de diyelim ki vaka sayısı sıfır oldu ya da 0 ile 5 arasına düştü. Kendi içimizde normalleşebiliriz. Ancak bu sefer de salgının devam ettiği diğer ülkelere karşı tetikte olacağız. Sınır kontrollerimizi güçlendireceğiz. Dışarıdan vaka gelmesini engellemeye çalışacağız.

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