Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı; Zamanımız yok!

Manisa Celal Üniversitesi'nin (MCBÜ) düzenlemiş olduğu “Manisa’nın Depremselliği ve Kentsel Dönüşüm” konferansına katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası depremler hakkında önemli açıklamalar ve uyarılarda bulundu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden ve bölgeyle ilgili önlemler alınmasına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, Manisa ilinde ki fay yoğunluğunun Türkiye genelindeki illerden daha fazla olduğunu belirterek, "Manisa'nın bulunduğu yerde özellikle Gediz grabeninin ana fayı üzerinde olduğu için bu blok zaman zaman harekete geçip, fay boyunca belirli bir miktarda kayması sonucu bu tavan blokunun üzerindeki kaymaya bağlı olan gelişmiş olan faylar, yapılarda bundan etkilenerek depremler oluşturuyor. Bu depremler dolayısı ile Manisa'yı da etkiliyor. Manisa öyle ya da böyle deprem bölgesinin merkezi durumunda. Bir sevindirecek durum var. Manisa ve yakınlarında öyle çok büyük boyutta deprem üretecek faylar yok. Gediz grabeni oluşturan fay zone büyük bir fay zone, orada 7.0'a varan büyük depremler olabilir." diye konuştu.

Manisa'da yapı stoku ve kentsel dönüşüm ile birlikte gereken önlemler alındığı takdirde en kolay ve en hızlı şekilde deprem güvenliğinin sağlanabileceğini söyleyen Dr. Görür, İstanbul ve Marmara'da depremi ile ilgilide çok önemli uyarılarda bulundu.

İstanbu'un alarm durumunda olduğu üzerine dikkat çeken Prof. Dr. Navi Görür, konuşmasında "Bu son İstanbul'da olan iki deprem de İstanbul'da deprem üretmesi beklenen fay kolu üzerinde oldu. O da bizi endişelendirdi. Dolayısıyla zaman olarak da artık fazla zamanımız yok. Son dilimlere girmişiz demektir. 30 sene içerisinde zaten olma olasılığından söz edilirken 20 senesi geçti. Son 10 sene, belki artı eksisi bir 5 sene ileriye gidebilir ama İstanbul'da risk daha da fazla demektir. Bu periyodu düşündüğümüz takdirde alarmda verilmiştir. Bir takım hazırlıklar da yapıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapılan hazırlıkların ve gerçekleştirilen kentsel dönüşümün bölge için yeterli olmadığınu kaydeden Görür, "Kentsel dönüşüm başlangıçta çok doğru da olmadı. İstanbul'u tümüyle depreme hazırlayacak bir kentsel dönüşüm olmadı. Ağırlıklı olarak yapı stoku üzerine eğilim gösterildi. Halbuki bir kenti depreme hazırlamada halk, yönetim, alt yapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi önemli. Bunlar üzerinde çok şey yapılamadı. Tabii yapılan önemli şeyler de var fakat daha yapılması gereken şeyler de fazla. Yine de tabii yapılanlar çok yararlı oldu. Devlet daireleri güçlendirildi, okullar, hastaneler, viyadükler, köprüler onlar da az şey değil. Halkın oturacağı yerleri düşünüyor isek maalesef henüz daha o konuda fazla yol alamadık" diye konuştu.