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Prof. Dr. Zakir Avşar: ‘’Türkiye, bugünlere böyle büyük mücadelelerle gelmiştir.’’

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ‘’Ezanın özgürlüğe kavuştuğu gün’’ programında konuştu. Avşar, ‘’Türkiye, bugünlere böyle büyük mücadelelerle gelmiştir’’ dedi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 12:57
Prof. Dr. Zakir Avşar: ‘’Türkiye, bugünlere böyle büyük mücadelelerle gelmiştir.’’
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye’de Arapça ezanın serbest bırakılmasının yıl dönümü kapsamında 'Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün' adı altında program düzenledi. Program, video paylaşım sitesi Youtube üzerinden düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ‘’Ezanın özgürlüğe kavuştuğu gün’’ programında konuştu. Avşar, ‘’Türkiye, bugünlere böyle büyük mücadelelerle gelmiştir’’ dedi.

Dekan Avşar, Adnan Menderes'in adını taşıyan üniversitenin, böyle bir konunun ele alınacağı en iyi platform olduğunu dile getirdi. Avşar ‘’İnsanlarımızın özgürlüklerini her halükarda savunuyor olmaları, ifade etmeleri, otoritelere rağmen vurgulamaları çok önemlidir. Bunu gerçekleşmiştir Adnan Menderes’’ diyerek konuştu.


Son Güncelleme: 17.06.2020 12:57
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