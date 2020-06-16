Profesör'den önemli YKS çıkışı!

Korona virüs hastalığı sonrasında normalleşmenin başlamasıyla birlikte ertelenen merkezi sınavlar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda ilk sınav MSÜ geçtiğimiz hafta sonu korona virüs hastalığı gölgesinde yapıldı.
Diğer önemli merkezi sınavlardan biri olan YKS ise 27-28 Haziran tarihinde yapılacak , ve konuyla ilgili olarak sınavın ertelenmesi talepler gelmeye devam ederken Enf.Hasta. Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan sınav ertelensin çıkışı geldi.
YKS ERTELENSİN
YKS ile ilgilide konuşan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol,27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS'nin kendisini çok endişelendirdiğini,bu olayın büyük pike neden olabileceğinin söyledi. Sınav dolayısıyla bir çok insanın bir arada saatlerce bulunmak zorunda kalacağını belirten Şenol,YKS'nin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.