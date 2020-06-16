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Profesör'den önemli YKS çıkışı!

27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS'nın yaklaşmasıyla birlikte sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda tartışmalar devam ederken, Prof. Dr. Esin Davutoğlu YKS ertelensin çıkışı geldi.

16 Haziran 2020 Salı 14:05
Profesör'den önemli YKS çıkışı!
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Korona virüs hastalığı sonrasında normalleşmenin başlamasıyla birlikte ertelenen merkezi sınavlar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda ilk sınav MSÜ geçtiğimiz hafta sonu korona virüs hastalığı gölgesinde yapıldı.

Diğer önemli merkezi sınavlardan biri olan YKS ise 27-28 Haziran tarihinde yapılacak , ve konuyla ilgili olarak sınavın ertelenmesi talepler gelmeye devam ederken Enf.Hasta. Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan sınav ertelensin çıkışı geldi.


Ülkemizdeki korona virüs vaka sayılarına açıklık getiren Şenol, hastalığın bulaşma hızının 14 günlük kuluçka süresi sonrasında rakamları yansıdığı açıkladı.Hastalık üzeride etkili bir aşı için daha zamana ihtiyaç olduğunu anlatan Şenol,açılmanın,normalleşmenin planlı olması gerektiğini vurguladı.Diğer yandan Şenol,faaliyete geçen işletmelerin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve verilerin analiz edilmesi gerektiğinide sözlerine ekledi.

YKS ERTELENSİN

YKS ile ilgilide konuşan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol,27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS'nin kendisini çok endişelendirdiğini,bu olayın büyük pike neden olabileceğinin söyledi. Sınav dolayısıyla bir çok insanın bir arada saatlerce bulunmak zorunda kalacağını belirten Şenol,YKS'nin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

 


Son Güncelleme: 16.06.2020 17:58
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